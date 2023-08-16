Агент защитника «Тоттенхэма» Санчеса исключил переход футболиста в «Спартак»

Фернандо Шена, агент защитника «Тоттенхэма» Давинсона Санчеса, рассказал, перейдет ли его клиент в московский «Спартак».

«Возможен ли еще переход Санчеса в «Спартак»? Нет», - приводит Sport24.ru слова агента.

Ранее появилась информация, что красно-белые согласовали с клубом АПЛ трансфер 27-летнего футболиста, но трансфер колумбийца сорвался по политическим причинам. «Спартак» предлагал за Санчеса 12 млн евро плюс бонусы.

В минувшем сезоне Санчес провёл 24 матча во всех турнирах, но не отметился результативными действиями.