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Черчесов прокомментировал сообщения о переговорах с российскими клубами

Он ждал реакции самих команд, но её не было.
16 августа 2023 15:14
автор: Александр Евграфов

Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов опроверг сообщения о переговорах с российскими командами. По его словам, он ждал, что факты переговоров опровергнут сами команды, но поскольку этого не было, то Черчесов сам решил выступить с заявлением.

«Никаких контактов с представителями казанского клуба не было и быть не могло, пока там работает главный тренер. Это мой основной принцип — в такой ситуации никогда не стану говорить о возможном контракте. Что касается информации о том, что я отказал «Ахмату», то и она не соответствует действительности. Нельзя отказать в том, чего не было», - цитирует Черчесова «Спорт-Экспресс»

По словам специалиста, у него давно сложились теплые, неформальные отношения с грозненцами, и ему правда звонил генеральный директор Ахмед Айдамиров, интересовался планами, но не более того.

источник: «Спорт-Экспресс»
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