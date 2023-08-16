Дзюба дисквалифицирован за угрозы в адрес журналиста и выплатит денежный штраф

На сегодняшнем заседании КДК РФС рассматривался скандальный эпизод с участием нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы.

Как пишет «РБ-Спорт», форвард столичного клуба условно дисквалифицирован на два матча и выплатит штраф в размере 50 тысяч рублей.

Напомним, после матча 4-го тура РПЛ с «Крыльями «Советов» (1:1) с Дзюбой попытался поговорить корреспондент «РБ-Спорт», однако, футболист начал грубить и пригрозил журналисту «засунуть телефон в одно место». Игроку не понравился вопрос о результативности в новом сезоне.