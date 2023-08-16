Форвард «Балтики» Гузина: хочется забить больше, чем Промес

Гедеон Гузина, выступающий за калининградскую «Балтику» на позиции форварда, поделился о своих личных задачах на сезон РПЛ-2023/24.

«У меня всегда будут цели, тем более в чемпионате России. Да, хотел бы забить побольше голов. Определённой цифры нет. Мне нравится, как играет Промес. Хочется забить больше, чем он. Это будет очень тяжело, но всегда можно бороться», — цитирует Гузину Sport24.

Напомним, в минувшем сезоне форвард «Спартака» Квинси Промес забил 20 голов. В текущем чемпионате нидерландский нападающий отличился дважды.