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Форвард «Балтики» Гузина: хочется забить больше, чем Промес

Боснийский нападающий поставил перед собой цели на сезон.
16 августа 2023 15:28
автор: Виталий Овсянников

Гедеон Гузина, выступающий за калининградскую «Балтику» на позиции форварда, поделился о своих личных задачах на сезон РПЛ-2023/24.

«У меня всегда будут цели, тем более в чемпионате России. Да, хотел бы забить побольше голов. Определённой цифры нет. Мне нравится, как играет Промес. Хочется забить больше, чем он. Это будет очень тяжело, но всегда можно бороться», — цитирует Гузину Sport24.

Напомним, в минувшем сезоне форвард «Спартака» Квинси Промес забил 20 голов. В текущем чемпионате нидерландский нападающий отличился дважды.

источник: Sport24.ru
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