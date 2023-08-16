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Деку стал новым спортивным директором «Барселоны»

Португалец выступал за каталонский клуб с 2004 по 2008 год.
16 августа 2023 15:37
автор: Виталий Овсянников

Известный в прошлом футболист Деку, ранее выступавший за «Порту», «Барселону» и «Челси», стал новым спортивным директором «Блауграны».

Двукратный победитель Лиги чемпионов заключил контракт с «Барселоной» на три сезона.

Об этом сегодня, 16 августа, сообщает официальный сайт сине-гранатовых.

Напомним, Деку выступал за «Барселону» с 2004 по 2008 год. За этот период он дважды выиграл Ла Лигу и один раз Лигу чемпионов. Ранее он побеждал в ЛЧ, выступая за «Порту».

До 2 августа португалец будет работать вместе с Матеу Алемани, который затем покинет должность спортивного директора каталонского клуба.

источник: ФК «Барселона»
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