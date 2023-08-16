Дзюба не стал извиняться перед журналистом за грубость

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба не стал извиняться перед журналистом «Рейтинга Букмекеров» Виталием Бородиным, которому пригрозил «засунуть телефон в одно место».

Такой вывод сделал Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС).

«Между журналистом и Дзюбой был диалог по ВКС. Извинения от Артёма мы не услышали. Дзюба признал свою вину в том, что не сдержался. Журналист не воспринял оскорбление в свой адрес», - приводит «Чемпионат» слова главы КДК РФС Артура Григорьянца.

Ранее стало известно, что Дзюба за свое поведение был оштрафован на 50 тыс. рублей и условно дисквалифицирован на два матча.