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Дзюба не стал извиняться перед журналистом за грубость

КДК РФС этого не услышал.
Дзюба не стал извиняться перед журналистом за грубость
16 августа 2023 15:45
автор: Максим Скороходов
автор фото: РИА Новости

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба не стал извиняться перед журналистом «Рейтинга Букмекеров» Виталием Бородиным, которому пригрозил «засунуть телефон в одно место».

Такой вывод сделал Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС).

«Между журналистом и Дзюбой был диалог по ВКС. Извинения от Артёма мы не услышали. Дзюба признал свою вину в том, что не сдержался. Журналист не воспринял оскорбление в свой адрес», - приводит «Чемпионат» слова главы КДК РФС Артура Григорьянца.

Ранее стало известно, что Дзюба за свое поведение был оштрафован на 50 тыс. рублей и условно дисквалифицирован на два матча.

источник: Чемпионат.com
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