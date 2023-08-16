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Силва дал устное согласие на продление контракта с «Манчестер Сити»

Горожане предложили контракт до лета 2026 года.
16 августа 2023 15:45
автор: Александр Евграфов

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва дал устное согласие на продление контракта с «горожанами», который будет рассчитан до лета 2026 года, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, «Манчестер Сити» рассчитывает, что 29-летний португалец заключит соглашение уже до конца следующей недели. Нынешний контракт истекает в конце июня 2025 года.

Ранее сообщалось, что Силвой интересовалась «Барселона», желавшая оформить арендное соглашение.

В прошлом сезоне Силва сыграл 55 матчей за «Манчестер Сити» во всех турнирах, семь голов и отдал шесть результативных передач. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 80 млн евро.

источник: «Советский спорт»
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