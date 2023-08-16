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Булыкин считает, что Черчесов может вывести в топ любой клуб

Ходят слухи, что экс-наставник сборной России может возглавить «Рубин» или «Ахмат».
16 августа 2023 16:15
автор: Максим Скороходов

Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин дал комментарий о слухах, что бывший наставник национальной команды Станислав Черчесов может в ближайшем будущем возглавить казанский «Рубин».

«Он усилит любую команду, безусловно. И если будет бюджет для хороших футболистов, то я уверен, что он любой клуб может вывести в топ», приводит «Газета.ru» слова Булыкина.

Экс-наставник сборной России уже опроверг все слухи о его переговорах с каким-либо клубом РПЛ, при этом ему, правда, звонил генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров, интересовался планами, но не более того.

источник: «Газета.Ru»
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