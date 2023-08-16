В «Локомотиве» надеются, что такие инциденты между Дзюбой и журналистом больше не повторятся

Директор по коммуникациям «Локомотива» Сергей Дерябкин заявил, что нападающий клуба Артем Дзюба сказал, что такие инциденты с журналистами больше не повторятся.

«Дзюба сказал, что эта ситуация станет для него уроком и это больше не повторится. Он это признает. Со своей стороны хотел бы надеяться, что следующего раза не будет. Безусловно, мы понимаем, что Артем себе позволил лишнего.

Смотрел ли я шоу Дзюбы с бананом? В силу природы нашей профессии, я смотрел. Дзюба взрослый человек. Я не готов его осуждать. Совершенно неважно, что я думаю по этому поводу», - приводит слова Дерябкина «Спорт-Экспресс».

Ранее стало известно, что Дзюба за свое поведение был оштрафован на 50 тыс. рублей и условно дисквалифицирован на два матча.

Дзюба не стал извиняться перед журналистом «Рейтинга Букмекеров» Виталием Бородиным, которому пригрозил «засунуть телефон в одно место».

Такой вывод сделал Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС).