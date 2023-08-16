Адиев исключил свой переход на работу в «Ахмат» в ближайшее время

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев заявил, что сейчас не будет рассматривать предложения о работе с другими командами.

«До конца года буду сосредоточен на отборочных матчах. Пока не думаю о будущем. Нашей сборной предстоят шесть важных игр, и я сконцентрирован на этом. По окончании года с Федерацией футбола Казахстана сядем и будем решать те или иные варианты. Пока мы этот вопрос отложили», — приводит слова Адиева Sport24.

В минувшем сезоне сборная Казахстана выиграла турнир в группе С и перешла в вышестоящий дивизион Лиги наций УЕФА.

Ранее стало известно, что клуб из Чеченской республики предложил возглавить команду экс-наставнику сборной России Станиславу Черчесову, однако он отказался.

В первых 4-х турах РПЛ сезона-2023/24 грозненский клуб потерпел три поражения. В Кубке России команда из Чеченской республики проиграла два матча из двух. При этом в минувшем сезоне «Ахмат» занял пятое место под руководством Ташуева.