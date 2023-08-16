Губерниев считает, что КДК РФС пожалел Дзюбу: люди в российском футболе оборзели

Комментатор Дмитрий Губерниев оценил наказание, которое Контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) выписал нападающему «Локомотива» Артема Дзюбе за угрозы журналисту.

Форвард столичного клуба условно дисквалифицирован на два матча и выплатит штраф в размере 50 тысяч рублей.

«Я так понимаю, Дзюбу пожалели и дали ему шанс на исправление, хотя можно было бы и пожестче наказать. Тем не менее, если ситуация повторится, условное наказание станет реальным. В последнее время у нас люди футбола ощущают себя отдельной кастой. Григорян нахамил девушке — не извинился. Безбородов жестковато поговорил с нашим коллегой, тоже как с гуся вода. Про Широкова говорить не приходится, он вообще хоть стой, хоть падай. Некоторые люди в российском футболе оборзели. С этим нужно что‑то делать», - приводит «Матч ТВ» слова Губерниева.

После матча 4-го тура РПЛ с «Крыльями «Советов» (1:1) с Дзюбой попытался поговорить корреспондент «РБ-Спорт», однако, футболист начал грубить и пригрозил журналисту «засунуть телефон в одно место». Игроку не понравился вопрос о результативности в новом сезоне.