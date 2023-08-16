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В «Локомотиве» сообщили, что не видели мотивировочную часть решения КДК РФС по Дзюбе

16 августа 2023 16:59
автор: Александр Кожевников

Директор по коммуникациям «Локомотива» Сергей Дерябкин заявил, что в клубе хотели бы увидеть мотивировочный часть решения КДК РФС по нападающему Артему Дзюбе.

«Мы поговорили до КДК с журналистом «РБ Спорт». Он сказал, что не считает эти слова оскорблением. То же самое он повторил на КДК. Что касается позиции клуба, мы хотели бы увидеть мотивировочную часть этого решения. После того, как прошел перерыв. Мы вернулись, нам зачитали две строчки. После этого заседание закончилось. Мотивировочную часть, то есть, почему КДК посчитал это оскорбительным, мы пока не видели», — приводит слова Дербякина «Спорт-Экспресс».

Ранее стало известно, что Дзюба за свое поведение был оштрафован на 50 тыс. рублей и условно дисквалифицирован на два матча.

Дзюба не стал извиняться перед журналистом «Рейтинга Букмекеров» Виталием Бородиным, которому пригрозил «засунуть телефон в одно место».

Такой вывод сделал Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС).

источник: «Спорт-Экспресс»
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