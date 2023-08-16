ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

«Факел» подписал контракт с игроком сборной ЮАР

Предыдущим клубом футболиста был польский «Радомяк».
«Факел» подписал контракт с игроком сборной ЮАР
16 августа 2023 17:35
автор: Александр Евграфов
автор фото: Getty Images

Южноафриканкий полузащитник Табо Селе перешел в состав воронежского «Факела», сообщает официальный Telegram-канал российской команды.

Предыдущим клубом 26-летнего южноафриканца был польский клуб «Радомяк», в котором он провел два года. За два сезона полузащитник отыграл 33 матча в чемпионате Польши.

Футболист также вызывался в сборную ЮАР, проведя в ней четыре матча, отметившись двумя голевыми передачами. Он также выступал на Олимпийских играх в Токио, а за молодежную сборную играл на чемпионате мира среди футболистов до 20 лет.

После четырёх туров «Факел» не набрал ни одного очка, потерпев четыре поражения.

источник: ФК «Факел»
Новичок «Арсенала» получил травму крестообразной связки правого колена
Игрок может выбыть на долгий срок.
16.08.2023 18:07
Футбол
автор: Александр Евграфов
Булыкин назвал адекватным наказание Дзюбы за инцидент с журналистом
Дзюба был отстранён на две игры.
16.08.2023 18:00
Футбол
автор: Александр Кожевников
Шунин пожелал, чтобы у Захаряна всё получилось в «Реале Сосьедад»
Все ждут трансфера.
16.08.2023 17:57
Футбол
автор: Максим Скороходов
РФС ведёт переговоры о возможном проведении товарищеского матча с Бахрейном
РФС ведёт переговоры о возможном проведении товарищеского матча с Бахрейном
Дата возможного матча пока неизвестна.
16.08.2023 17:37
Футбол
автор: Александр Кожевников
В «Локомотиве» сообщили, что не видели мотивировочную часть решения КДК РФС по Дзюбе
16.08.2023 16:59
Футбол
автор: Александр Кожевников
Губерниев считает, что КДК РФС пожалел Дзюбу: люди в российском футболе оборзели
Губерниев считает, что КДК РФС пожалел Дзюбу: люди в российском футболе оборзели
Форвард «Локомотива» был наказан за угрозы условной дисквалификацией и штрафом.
16.08.2023 16:48
Футбол
автор: Максим Скороходов
Адиев исключил свой переход на работу в «Ахмат» в ближайшее время
Специалист не собирается покидать сборную Казахстана.
16.08.2023 16:39
Футбол
автор: Александр Кожевников
В «Локомотиве» надеются, что такие инциденты между Дзюбой и журналистом больше не повторятся
Игрок был оштрафован КДК.
16.08.2023 16:24
Футбол
автор: Александр Кожевников
Булыкин считает, что Черчесов может вывести в топ любой клуб
Ходят слухи, что экс-наставник сборной России может возглавить «Рубин» или «Ахмат».
16.08.2023 16:15
Футбол
автор: Максим Скороходов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.