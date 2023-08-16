«Факел» подписал контракт с игроком сборной ЮАР

Южноафриканкий полузащитник Табо Селе перешел в состав воронежского «Факела», сообщает официальный Telegram-канал российской команды.

Предыдущим клубом 26-летнего южноафриканца был польский клуб «Радомяк», в котором он провел два года. За два сезона полузащитник отыграл 33 матча в чемпионате Польши.

Футболист также вызывался в сборную ЮАР, проведя в ней четыре матча, отметившись двумя голевыми передачами. Он также выступал на Олимпийских играх в Токио, а за молодежную сборную играл на чемпионате мира среди футболистов до 20 лет.

После четырёх туров «Факел» не набрал ни одного очка, потерпев четыре поражения.