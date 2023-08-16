РФС ведёт переговоры о возможном проведении товарищеского матча с Бахрейном

В службе коммуникаций РФС прокомментировали информацию о возможном проведении товарищеского матча сборной России с командой Бахрейна в сентябре.

«Как мы неоднократно заявляли, Российский футбольный союз ведёт переговоры с несколькими федерациями по вопросу проведения товарищеских матчей. Федерация Бахрейна входит в их число. Мы объявим о матче, как только будет подписан контракт на его проведение», — приводит заявление службы коммуникаций РФС «Спорт-Экспресс».

12 сентября сборная России должна провести товарищеский матч с командой Катара.