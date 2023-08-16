Шунин пожелал, чтобы у Захаряна всё получилось в «Реале Сосьедад»

Вратарь «Динамо» Антон Шунин высказался о возможном переходе полузащитника бело-голубых Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

«Заха – талантливый футболист, который сейчас может попробовать себя за границей. У нас отличные отношения. Он очень креативный, мыслит неординарно – за счёт этого у него много ярких матчей и красивых голов. Уже в этом сезоне он отдал несколько голевых и сам забил. Пусть у него всё получится», — приводит «Чемпионат» слова Шунина.

Ранее сообщалось, что российский полузащитник всё ещё находится в Москве и сегодня, 16 августа, он провёл тренировку в составе бело-голубых. Также президент «Реала Сосьедад» заявил, что сделка по Захаряну ещё не закрыта, а стороны работают над осуществлением трансфера.