Булыкин назвал адекватным наказание Дзюбы за инцидент с журналистом

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о решении КДК по делу вокруг конфликта Артёма Дзюбы и журналиста «РБ Спорт».

«Я думаю, это адекватно. Всё-таки футболист должен за собой следить. Он является кумиром для молодого поколения. Так общаться с журналистами, конечно же, нельзя. То, что ему дали дисквалификацию условно, не скажется на его спортивной форме, но это повлияет на других футболистов. Потому что они будут знать, что к ним применят дисквалификацию. Я думаю, что все футболисты будут нормально общаться с журналистами. Журналисты всегда задают провокационные вопросы. На эти вопросы можно просто не отвечать и пропускать мимо ушей. А вот так разговаривать не должны люди, на которых многие пытаются быть похожими. Нужно вести себя достойно всегда и везде», — цитирует Булыкина «Спорт-Экспресс».

Ранее стало известно, что Дзюба за своё поведение был оштрафован на 50 тыс. рублей и условно дисквалифицирован на два матча.

Дзюба не стал извиняться перед журналистом «Рейтинга Букмекеров» Виталием Бородиным, которому пригрозил «засунуть телефон в одно место».

Такой вывод сделал Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС).