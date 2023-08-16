Новичок «Арсенала» получил травму крестообразной связки правого колена

Новичок лондонского «Арсенала» Юрриен Тимбер получил травму передней крестообразной связки правого колена, сообщается на официальном сайте канониров.

22-летний нидерландский футболист был травмирован в матче 1-го тура чемпионата Англии. Он был заменён на 50-й минуте игры с «Ноттингем Форест».

По данным медицинского штаба команды, в ближайшее время игрок будет прооперирован, а уже после этого станет ясно, на какой срок выбыл Тимбер.

Тимбер перешёл в «Арсенал» в июне из нидерландского «Аякса» за 40 миллионов евро.

В матче 1-го тура «Арсенал» победил «Ноттингем Форест» со счётом 2:1