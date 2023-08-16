Первый тренер Дзюбы надеется, что игрок извинится перед журналистом

Первый тренер нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы Александр Шупляков высказался о решении КДК по делу вокруг конфликта Артёма Дзюбы и журналиста «РБ Спорт».

«Дзюба иногда становится вулканчиком. У него такая психика, он всегда был таким. Мне кажется, что Артём с кем-то не поладил. Надеюсь, он извинится перед журналистом», — цитирует Шуплякова «Спорт-Экспресс».

Ранее стало известно, что Дзюба за своё поведение был оштрафован на 50 тыс. рублей и условно дисквалифицирован на два матча.

Дзюба не стал извиняться перед журналистом «Рейтинга Букмекеров» Виталием Бородиным, которому пригрозил «засунуть телефон в одно место».

Такой вывод сделал Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС).