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«Локомотив» попросил журналистов общаться с игроками в специально отведённых местах

Команда выступила с заявлением после заседания КДК.
«Локомотив» попросил журналистов общаться с игроками в специально отведённых местах
16 августа 2023 18:46
автор: Александр Евграфов
автор фото: РИА Новости

Футбольный клуб «Локомотив» выступил с заявлением после заседания Контрольно-дисциплинарного комитета, в котором согласился, что поведение Артёма Дзюбы было излишне эмоциональным. С этим согласился и сам Дзюба в ходе заседания КДК, пообещавший сделать выводы и не повторять подобных ошибок в дальнейшем.

При этом в клубе отметили и обстоятельства съёмки. В это время футболист покидал территорию «РЖД Арены» со своей семьёй. В том числе с маленькими детьми, которые были напуганы настойчивым поведением незнакомого им человека.

«Также ФК «Локомотив» хотел бы призвать всех представителей СМИ к общению с представителями клуба в специально отведённых регламентами зонах, придерживаясь принципов взаимоуважения, а не на парковках или иных местах на территории стадионов клубов РПЛ. Кроме того, с целью избежать подобных ситуаций и дальнейшего недопонимания клуб обратится в РПЛ и РФС для разработки соответствующих поправок в регламентирующие документы», — говорится в сообщении.

«Локомотив» попросил обратить на это внимание всех, кто причастен к организации и проведению официальных футбольных матчей в России.

источник: ПФК «Локомотив»
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