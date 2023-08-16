Бывший глава департамента судейства РФС Будогосский умер в возрасте 73 лет

Бывший руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Андрей Будогосский скончался в возрасте 73 лет.

Будогосский являлся арбитром всесоюзной, а потом и всероссийской категории по футболу, кандидатом педагогических наук, автором и соавтором более двухсот работ о судействе и инспектировании. В качестве главного арбитра работал на матчах чемпионатов СССР и России по футболу до 1997 года.

Затем он почти 20 лет работал в Российском футбольном союзе в разных должностях, занимаясь вопросами судейства, инспектирования, развития и обучения арбитров. С октября 2016 года по апрель 2018 года был руководителем департамента судейства и инспектирования.

После окончания судейской карьеры Андрей Будогосский открыл центр «Футбольный арбитр», в котором в разные годы проходили подготовку многие российские судьи, в том числе Сергей Карасёв, Евгений Турбин и другие.

«Российский футбольный союз выражает искренние соболезнования родным и близким Андрея Будогосского и окажет материальную поддержку семье Андрея Дмитриевича, а также помощь в организации похорон», - говорится в сообщении.