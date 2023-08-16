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Колосков выразил соболезнования в связи со смертью Будогосского

Бывший глава департамента судейства умер в возрасте 73 лет.
16 августа 2023 19:48
автор: Александр Кожевников

Почетный президент Вячеслав Колосков отреагировал на новость о смерти бывшего главы департамента судейства и инспектирования РФС Андрея Будогосского в возрасте 73 лет.

«Он многие годы был лидером нашего судейского корпуса. Замечательный человек, отзывчивый и добрый, но вместе с тем и требовательный, потому что занимал важную и ответственную должность. Очень приятный человек в общении, приятно было его видеть, Андрей никогда не был угрюмым. Очень жалко. Выражаю соболезнования всем родным и близким Будогосского и всем тем, кто его знал», - приводит слова Колоскова «Спорт-Экспресс».

Будогосский являлся арбитром всесоюзной, а потом и всероссийской категории по футболу, кандидатом педагогических наук, автором и соавтором более двухсот работ о судействе и инспектировании. В качестве главного арбитра работал на матчах чемпионатов СССР и России по футболу до 1997 года.

Затем он почти 20 лет работал в Российском футбольном союзе в разных должностях, занимаясь вопросами судейства, инспектирования, развития и обучения арбитров. С октября 2016 года по апрель 2018 года был руководителем департамента судейства и инспектирования.

После окончания судейской карьеры Андрей Будогосский открыл центр «Футбольный арбитр», в котором в разные годы проходили подготовку многие российские судьи, в том числе Сергей Карасёв, Евгений Турбин и другие.

источник: «Спорт-Экспресс»
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