Акинфеев намекнул, что будет играть минимум пять лет

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, когда планирует завершать спортивную карьеру.

«На данный момент вообще никакой версии нет. Игорь ничего не определил. У него годовой контракт с ЦСКА. Это раз! Во‑вторых, чтобы что‑то определять, надо серьезно садиться и думать. Я этого делать пока не собираюсь и не хочу. В‑третьих, когда Игорь определится, все всё узнают. И сочинять ничего не надо! Когда можно будет спросить про золото РПЛ? Тура за два. 2028 года», - приводит «Матч ТВ» слова Акинфеева.

Игорь Акинфеев является обладателем Кубка УЕФА — 2005, бронзовым призёром Евро-2008, четвертьфиналистом ЧМ-2018, шестикратным победителем РПЛ и семикратным обладателем Кубка России.

Последние матчи армейцев 37-летний голкипер пропустил из-за травмы.