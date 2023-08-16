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Акинфеев намекнул, что будет играть минимум пять лет

Или пошутил?
16 августа 2023 20:08
автор: Максим Скороходов

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, когда планирует завершать спортивную карьеру.

«На данный момент вообще никакой версии нет. Игорь ничего не определил. У него годовой контракт с ЦСКА. Это раз! Вовторых, чтобы чтото определять, надо серьезно садиться и думать. Я этого делать пока не собираюсь и не хочу. Втретьих, когда Игорь определится, все всё узнают. И сочинять ничего не надо! Когда можно будет спросить про золото РПЛ? Тура за два. 2028 года», - приводит «Матч ТВ» слова Акинфеева.

Игорь Акинфеев является обладателем Кубка УЕФА — 2005, бронзовым призёром Евро-2008, четвертьфиналистом ЧМ-2018, шестикратным победителем РПЛ и семикратным обладателем Кубка России.

Последние матчи армейцев 37-летний голкипер пропустил из-за травмы.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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