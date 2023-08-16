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Пимента готова помочь Захаряну с переходом в «Страсбур»

Спортсмен еще не перебрался в Испанию.
16 августа 2023 20:35
автор: Александр Кожевников

Известный агент Рафаэла Пимента заявила, что готова содействовать трансферу Арсена Захаряна в «Страсбур».

«Рафаэла Пимента никак не связана с переговорами о переходе Захаряна в «Реал Сосьедад». В данном случае испанский клуб взаимодействовал напрямую с российской стороной. Пимента содействовала переходу Захаряна в «Страсбур». Предложение от французского клуба есть. На данный момент переговоры со «Страсбуром» на паузе», - приводит «Спорт-Экспресс» слова источника, знакомого с ситуацией.

Ранее сообщалось, что российский полузащитник всё ещё находится в Москве и сегодня, 16 августа, он провёл тренировку в составе бело-голубых. Также президент «Реала Сосьедад» заявил, что сделка по Захаряну ещё не закрыта, а стороны работают над осуществлением трансфера.

Ожидалось, что в ближайшее время футболист должен был отправиться в Испанию для прохождения медосмотра.

источник: «Спорт-Экспресс»
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