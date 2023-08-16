​«Манчестер Юнайтед» сделал заявление о Гринвуде

«Манчестер Юнайтед» выпустил заявление по дальнейшей судьбе нападающего клуба Мейсона Гринвуда.

Как гласит заявление, решение о судьбе 21-летнего футболиста ещё не принято, хотя внутреннее расследование завершено. В настоящий момент в клубе идут активные обсуждения. «Красные дьяволы» призывают общественность проявить терпение.

Напомним, что в январе 2022 года игрок был задержан по обвинению в изнасиловании и применении насилия в адрес его девушки. 2 февраля 2023 года полиция Большого Манчестера закрыла дело об обвинении футболиста, но он не вернулся в состав «красных дьяволов».