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​«Манчестер Юнайтед» сделал заявление о Гринвуде

Футболист не выступает с 2022 года.
16 августа 2023 20:58
автор: Александр Кожевников

«Манчестер Юнайтед» выпустил заявление по дальнейшей судьбе нападающего клуба Мейсона Гринвуда.

Как гласит заявление, решение о судьбе 21-летнего футболиста ещё не принято, хотя внутреннее расследование завершено. В настоящий момент в клубе идут активные обсуждения. «Красные дьяволы» призывают общественность проявить терпение.

Напомним, что в январе 2022 года игрок был задержан по обвинению в изнасиловании и применении насилия в адрес его девушки. 2 февраля 2023 года полиция Большого Манчестера закрыла дело об обвинении футболиста, но он не вернулся в состав «красных дьяволов».

источник: ФК «Манчестер Юнайтед»
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