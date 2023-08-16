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В Саудовской Аравии хотят получать wild-кард на участие в Лиге чемпионов

Речь уже о следующем сезоне.
16 августа 2023 21:17
автор: Александр Кожевников

Союз арабских футбольных ассоциаций (УАФА) хочет, чтобы УЕФА разыграла wild-кард среди клубов чемпионата Саудовской Аравии для выступлений в Лиге чемпионов. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

В Саудовской Аравии хотят присоединиться к новой формуле турнира в сезоне-2024/2025. Напомним, со следующего сезона в Лиге чемпионов будет участвовать 36 клубов, а формат турнира будет изменён.

В стране таким образом хотели бы повысить международный престиж ведущих клубов страны — «Аль-Насра», «Аль-Хиляля», «Аль-Иттихада» и «Аль-Ахли».

источник: Corriere dello Sport
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