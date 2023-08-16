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В УЕФА планируют изменить формат Суперкубка

И увеличить число участников.
16 августа 2023 21:39
автор: Александр Кожевников

УЕФА изменит формат проведения Суперкубка в следующем сезоне. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

Как информирует источник, в настоящий момент в организации не определились с конечным форматом. Идея заключается в создании подобия «финала четырех». В матчах возможно участие победителя Лиги конференций, вместе с обладателями трофея Лиги чемпионов и Лиги Европы.

В 2023 году в матче за Суперкубок УЕФА встретятся «Манчестер Сити» и «Севилья». Матч состоится 16 августа.

источник: Corriere dello Sport
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