Колосков заявил, что привык к глупости Дзюбы

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о наказании форварда «Локомотива» Артёма Дзюбы за оскорбление журналиста.

«Дзюба уже наказан. Не знаю, справедливое ли оно. Для того чтобы рассуждать на эту тему, надо знать дисциплинарный кодекс, который устанавливал комитет. Я его не знаю. Раз они приняли такое решение, значит, оно соответствует регламенту. Значит, не с чем спорить», — приводит «Спорт День за Днём» слова Колоскова.

Ранее стало известно, что Дзюба за своё поведение был оштрафован на 50 тыс. рублей и условно дисквалифицирован на два матча.

Дзюба не стал извиняться перед журналистом «Рейтинга Букмекеров» Виталием Бородиным, которому пригрозил «засунуть телефон в одно место».

Такой вывод сделал Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС).