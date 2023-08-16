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В ЦСКА рассказали, когда Акинфеев вернётся в ворота команды

Игорь получил травму.
16 августа 2023 22:26
автор: Александр Кожевников

Руководитель медицинского департамента ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал, когда 37-летний вратарь армейцев Игорь Акинфеев сможет вернуться в ворота московской команды.

«Болельщикам братской команды расслабляться не стоит. Мы обоснованно ждем возвращения Игоря Владимировича Акинфеева в ворота команды в игре против московского «Динамо», — приводит слова Безуглова «Матч ТВ».

Напомним, в матче с «Сочи» ЦСКА выиграл со счётом 3:1. 37-летний вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев не попал в стартовый состав команды из-за травмы.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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