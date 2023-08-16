«Бешикташ» не ставил ультиматума ЦСКА по трансферу Зайнутдинова

ЦСКА и «Бешикташ» продолжают переговоры по трансферу полузащитника московского ЦСКА Бактиёра Зайнутдинова. Об этом сообщает «Чемпионат».

«Клубы продолжают переговоры и обмен правками в трансферном договоре. ЦСКА нужны гарантии получения денег, но процесс идёт позитивно», - сообщил итсочник «Чемпионата».

Зайнутдинов выступает за ЦСКА с августа 2020 года. В нынешнем сезоне за московскую команду он провёл пять матчей, отметился одним забитым мячом и отдал одну результативную передачу. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет шесть миллионов евро.

Ранее сообщалось, что 25-летний футболист подписал трудовое соглашение со стамбульской командой на четыре года. Сообщается, что игрок будет получать в новом клубе заработную плату в размере 1,2 миллиона евро в год.