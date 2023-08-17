Гвардиола установил рекорд Суперкубка УЕФА, выиграв этот трофей с тремя разными клубами

Испанский специалист Хосеп Гвардиола, возглавляющий «Манчестер Сити», после победы в Суперкубке УЕФА установил новый рекорд.

Ранее главный тренер «горожан» выигрывал этот трофей с «Барселоной» (2009, 2010, 2011) и «Баварией» (2013).

Таким образом, 52-летний специалист стал первым в истории наставником, которому удалось одержать победу в Суперкубке УЕФА с тремя разными клубами.

Напомним, «Манчестер Сити» одержал победу над «Севильей». В основное время матч за Суперкубок-2023 завершился со счётом 1:1, а в серии пенальти сильнее оказались «горожане» (5:4).