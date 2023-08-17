«Вырвали из контекста». Акинфеев объяснил свои слова про усталость от футбола

37-летний российский вратарь Игорь Акинфеев, защищающий ворота московского ЦСКА, заявил, что его слова про усталость от футбола были вырваны из контекста.

Ранее голкипер армейцев в одном из интервью говорил о том, что не хочет после окончания карьеры переходить в медиафутбол, так как устал от этой игры.

«Даже обсуждать не хочется. Смотреть надо внимательно интервью, тогда ты поймешь, о чем говорит человек. А получилось так, что мои слова вырвали из контекста. Я совершенно не о том говорил в интервью. Сейчас даже оправдываться не буду. Футбол — любимое дело. Если бы не хотел играть, меня бы давно здесь не было уже», — сказал Акинфеев в программе «Все на Матч!».