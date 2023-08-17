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Полузащитник «Штутгарта» и сборной Японии Эндо перейдёт в «Ливерпуль» за 18 млн евро

30-летний хавбек выступал в Бундеслиге с 2019 года.
17 августа 2023 08:33
автор: Виталий Овсянников

Японский полузащитник Ватару Эндо, ранее выступавший за немецкий «Штутгарт», в ближайшее время перейдет в «Ливерпуль».

Об этом сегодня, 17 августа, сообщает спортивный обозреватель Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

Согласно данным источника, мерсисайдцы заплатят за 30-летнего хавбека 18 млн евро. Отмечается, что личные условия контрактного соглашения уже согласованы. Сегодня, 17 августа, Ватару Эндо пройдёт медицинское обследование, после чего о переходе будет объявлено официально.

В минувшем сезоне японский полузащитник провёл 40 матчей за «Штутгарт», в которых забил шесть голов и оформил четыре ассиста.

источник: «Советский спорт»
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