Полузащитник «Штутгарта» и сборной Японии Эндо перейдёт в «Ливерпуль» за 18 млн евро

Японский полузащитник Ватару Эндо, ранее выступавший за немецкий «Штутгарт», в ближайшее время перейдет в «Ливерпуль».

Об этом сегодня, 17 августа, сообщает спортивный обозреватель Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

Согласно данным источника, мерсисайдцы заплатят за 30-летнего хавбека 18 млн евро. Отмечается, что личные условия контрактного соглашения уже согласованы. Сегодня, 17 августа, Ватару Эндо пройдёт медицинское обследование, после чего о переходе будет объявлено официально.

В минувшем сезоне японский полузащитник провёл 40 матчей за «Штутгарт», в которых забил шесть голов и оформил четыре ассиста.