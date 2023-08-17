Серхио Рамос может перейти в «Галатасарай»

Бывший защитник «Пари Сен-Жермен» и мадридского «Реала» Серхио Рамос может стать игроком «Галатасарая», сообщает испанское издание AS.

По данным источника, 37-летний футболист, являющийся в настоящее время свободным агентом, получил от турецкого клуба предложение двухлетнего контракта на сумму 5,5 млн евро в год.

При этом президент «Севильи», за которую Рамос выступал с 2002 по 2005 год, заявил, что не хотел бы возвращения игрока в клуб. Рамос также играл за «Реал» с 2005 по 2021 год, откуда потом перешел в «ПСЖ». Защитник за два года в составе действующих чемпионов Франции сыграл 58 матчей, забил 6 голов и сделал одну голевую передачу.