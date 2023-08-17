ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Серхио Рамос может перейти в «Галатасарай»

В настоящее время испанец является свободным агентом.
17 августа 2023 08:59
автор: Александр Евграфов

Бывший защитник «Пари Сен-Жермен» и мадридского «Реала» Серхио Рамос может стать игроком «Галатасарая», сообщает испанское издание AS.

По данным источника, 37-летний футболист, являющийся в настоящее время свободным агентом, получил от турецкого клуба предложение двухлетнего контракта на сумму 5,5 млн евро в год.

При этом президент «Севильи», за которую Рамос выступал с 2002 по 2005 год, заявил, что не хотел бы возвращения игрока в клуб. Рамос также играл за «Реал» с 2005 по 2021 год, откуда потом перешел в «ПСЖ». Защитник за два года в составе действующих чемпионов Франции сыграл 58 матчей, забил 6 голов и сделал одну голевую передачу.

источник: AS
«Пари Сен-Жермен» договорился о приобретении двух нападающих
Команда усиливает атаку в свете вероятного расставания с Мбаппе.
17.08.2023 09:36
Футбол
автор: Александр Евграфов
В Испании рассказали, что мешает трансферу Захаряна в «Реал Сосьедад»
В Испании рассказали, что мешает трансферу Захаряна в «Реал Сосьедад»
У футболиста возникли разногласия с руководством баскского клуба.
17.08.2023 09:03
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Ливерпуль» хочет приобрести полузащитника «Фиорентины»
Софьян Амрабат может перебраться в АПЛ.
17.08.2023 09:02
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Гвардиола сократил отставание от Фергюсона в списке самых титулованных тренеров в истории футбола
Гвардиола сократил отставание от Фергюсона в списке самых титулованных тренеров в истории футбола
Накануне, 16 августа, испанский специалист выиграл Суперкубок УЕФА.
17.08.2023 08:36
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Полузащитник «Штутгарта» и сборной Японии Эндо перейдёт в «Ливерпуль» за 18 млн евро
30-летний хавбек выступал в Бундеслиге с 2019 года.
17.08.2023 08:33
Футбол
автор: Виталий Овсянников
«Вырвали из контекста». Акинфеев объяснил свои слова про усталость от футбола
Голкипер ЦСКА прокомментировал новость о том, что он якобы устал играть.
17.08.2023 08:22
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Гвардиола установил рекорд Суперкубка УЕФА, выиграв этот трофей с тремя разными клубами
Ранее он брал этот титул с «Барселоной» и «Баварией».
17.08.2023 08:12
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Нападающий «Манчестер Сити» Палмер признан лучшим игроком матча за Суперкубок УЕФА
Нападающий «Манчестер Сити» Палмер признан лучшим игроком матча за Суперкубок УЕФА
Футболист помог своей команде уйти от поражения.
17.08.2023 07:32
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Манчестер Сити» и «Севилья» сыграли вничью в основное время матча за Суперкубок УЕФА
Команды обменялись голами в течение 90 минут.
16.08.2023 23:55
Футбол
автор: Александр Шульгин
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.