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«Ливерпуль» хочет приобрести полузащитника «Фиорентины»

Софьян Амрабат может перебраться в АПЛ.
17 августа 2023 09:02
автор: Виталий Овсянников

Марокканский полузащитник Софьян Амрабата, выступающий за итальянскую «Фиорентину», может перейти в английский «Ливерпуль».

Об этом сегодня, 17 августа, сообщает Sky Sport Italia.

Согласно данным источника, мерсисайдцы уже провели переговоры с флорентийцами через своих посредников.

Ранее сообщалось, что на 26-летнего футболиста претендуют «Манчестер Юнайтед» и «Атлетико».

В прошлом сезоне марокканец сыграл 49 встреч во всех турнирах, в которых оформил один ассист. Его текущий контракт с «Фиорентиной» рассчитан до середины 2024 года.

источник: Sky Sport Italia
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