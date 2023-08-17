«Ливерпуль» хочет приобрести полузащитника «Фиорентины»

Марокканский полузащитник Софьян Амрабата, выступающий за итальянскую «Фиорентину», может перейти в английский «Ливерпуль».

Об этом сегодня, 17 августа, сообщает Sky Sport Italia.

Согласно данным источника, мерсисайдцы уже провели переговоры с флорентийцами через своих посредников.

Ранее сообщалось, что на 26-летнего футболиста претендуют «Манчестер Юнайтед» и «Атлетико».

В прошлом сезоне марокканец сыграл 49 встреч во всех турнирах, в которых оформил один ассист. Его текущий контракт с «Фиорентиной» рассчитан до середины 2024 года.