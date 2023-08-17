В Испании рассказали, что мешает трансферу Захаряна в «Реал Сосьедад»

Стало известно, что мешает трансферу полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

По данным Mundo Deportivo, у испанского клуба возникли проблемы с переводом денег. Кроме того, руководство басков не может согласовать с агентами игрока некоторые детали контракта: сторона футболиста требует заключить договор на 5 лет. Руководство же предлагает соглашение на четыре сезона.

Кроме того, на ситуацию влияет тот факт, что «Динамо» не хочет платить комиссионные агентам Захаряна. В Испании утверждают, что посредники хотят получить 3 млн евро.

Ранее сообщалось, что 20-летний Захарян собирался вылететь в Испанию, однако, в последний момент хавбек вернулся в расположение московского клуба и провел вчерашнюю тренировку вместе с командой.