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В Испании рассказали, что мешает трансферу Захаряна в «Реал Сосьедад»

У футболиста возникли разногласия с руководством баскского клуба.
В Испании рассказали, что мешает трансферу Захаряна в «Реал Сосьедад»
17 августа 2023 09:03
автор: Артур Гичунцев
автор фото: РИА Новости

Стало известно, что мешает трансферу полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

По данным Mundo Deportivo, у испанского клуба возникли проблемы с переводом денег. Кроме того, руководство басков не может согласовать с агентами игрока некоторые детали контракта: сторона футболиста требует заключить договор на 5 лет. Руководство же предлагает соглашение на четыре сезона.

Кроме того, на ситуацию влияет тот факт, что «Динамо» не хочет платить комиссионные агентам Захаряна. В Испании утверждают, что посредники хотят получить 3 млн евро.

Ранее сообщалось, что 20-летний Захарян собирался вылететь в Испанию, однако, в последний момент хавбек вернулся в расположение московского клуба и провел вчерашнюю тренировку вместе с командой.

источник: El Mundo Deportivo
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