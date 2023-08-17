ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

«Пари Сен-Жермен» договорился о приобретении двух нападающих

Команда усиливает атаку в свете вероятного расставания с Мбаппе.
17 августа 2023 09:36
автор: Александр Евграфов

Руководство «Пари Сен-Жермена» достигло соглашения о переходе двух нападающих, сообщает Le Parisien.

По информации источника, в состав действующих чемпионов Франции перейдут нападающий немецкого «Айнтрахта» Рандаль Коло Муани и форвард «Лиона» Брэдли Баркола.

«Айнтрахт» запросил за Коло Муани 80 млн евро, а «Лион» за Баркола ожидает 20 млн евро. Такая низкая стоимость вызвана финансовыми проблемами нынешнего клуба.

В активе 20-летнего Барколы один матч в этом сезоне, а на счету Коло Муани один гол в матче Кубка Германии.

источник: Le Parisien
ФИДЕ запретила сменившим пол шахматистам выступать на женских турнирах
Запрет носит временный характер.
17.08.2023 09:49
Футбол
автор: Виталий Овсянников
В Испании рассказали, что мешает трансферу Захаряна в «Реал Сосьедад»
В Испании рассказали, что мешает трансферу Захаряна в «Реал Сосьедад»
У футболиста возникли разногласия с руководством баскского клуба.
17.08.2023 09:03
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Ливерпуль» хочет приобрести полузащитника «Фиорентины»
Софьян Амрабат может перебраться в АПЛ.
17.08.2023 09:02
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Серхио Рамос может перейти в «Галатасарай»
В настоящее время испанец является свободным агентом.
17.08.2023 08:59
Футбол
автор: Александр Евграфов
Гвардиола сократил отставание от Фергюсона в списке самых титулованных тренеров в истории футбола
Гвардиола сократил отставание от Фергюсона в списке самых титулованных тренеров в истории футбола
Накануне, 16 августа, испанский специалист выиграл Суперкубок УЕФА.
17.08.2023 08:36
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Полузащитник «Штутгарта» и сборной Японии Эндо перейдёт в «Ливерпуль» за 18 млн евро
30-летний хавбек выступал в Бундеслиге с 2019 года.
17.08.2023 08:33
Футбол
автор: Виталий Овсянников
«Вырвали из контекста». Акинфеев объяснил свои слова про усталость от футбола
Голкипер ЦСКА прокомментировал новость о том, что он якобы устал играть.
17.08.2023 08:22
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Гвардиола установил рекорд Суперкубка УЕФА, выиграв этот трофей с тремя разными клубами
Ранее он брал этот титул с «Барселоной» и «Баварией».
17.08.2023 08:12
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Нападающий «Манчестер Сити» Палмер признан лучшим игроком матча за Суперкубок УЕФА
Нападающий «Манчестер Сити» Палмер признан лучшим игроком матча за Суперкубок УЕФА
Футболист помог своей команде уйти от поражения.
17.08.2023 07:32
Футбол
автор: Александр Шульгин
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.