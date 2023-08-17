«Пари Сен-Жермен» договорился о приобретении двух нападающих

Руководство «Пари Сен-Жермена» достигло соглашения о переходе двух нападающих, сообщает Le Parisien.

По информации источника, в состав действующих чемпионов Франции перейдут нападающий немецкого «Айнтрахта» Рандаль Коло Муани и форвард «Лиона» Брэдли Баркола.

«Айнтрахт» запросил за Коло Муани 80 млн евро, а «Лион» за Баркола ожидает 20 млн евро. Такая низкая стоимость вызвана финансовыми проблемами нынешнего клуба.

В активе 20-летнего Барколы один матч в этом сезоне, а на счету Коло Муани один гол в матче Кубка Германии.