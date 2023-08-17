ФИДЕ запретила сменившим пол шахматистам выступать на женских турнирах

Сегодня, 17 августа, пресс-служба ФИДЕ сообщает о решение федерации запретить шахматистам, сменившим пол с мужского на женский, выступать на турнирах для женщин.

Такая категория спортсменов могут выступать на открытых соревнованиях, при этом все их титулы, завоеванные в мужских турнирах, сохраняются. Однако если человек меняет пол с женского на мужской, то титулы, завоеванные на женских турнирах, больше не действительны. Отмечается, что они могут вновь вступить в силу только при обратной смене пола.

С 21 августа новые правила вступят в силу. Сообщается, что запрет носит временный характер.