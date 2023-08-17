«Реал Сосьедад» согласовал трансфер Захаряна, агент игрока получит 2 млн евро в виде комиссионных

Известный инсайдер Иван Карпов сообщил о закрытии сделки по трансферу полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

По данным журналиста, представитель игрока получит от московского клуба 2 млн евро в виде комиссионных.

Ранее сообщалось, что именно этот фактор мешает закрыть сделку, хотя, клубы согласовали все условия перехода.

Захаряну 20 лет. За первую команду бело-голубых он начал играть в января 2021 года. В прошлом сезоне РПЛ молодой вингер провел 27 матчей, забил 4 гол и отдал 9 голевых передач.