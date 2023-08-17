ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

«Реал Сосьедад» согласовал трансфер Захаряна, агент игрока получит 2 млн евро в виде комиссионных

Сделка закрыта.
«Реал Сосьедад» согласовал трансфер Захаряна, агент игрока получит 2 млн евро в виде комиссионных
17 августа 2023 10:03
автор: Артур Гичунцев
автор фото: РИА Новости

Известный инсайдер Иван Карпов сообщил о закрытии сделки по трансферу полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

По данным журналиста, представитель игрока получит от московского клуба 2 млн евро в виде комиссионных.

Ранее сообщалось, что именно этот фактор мешает закрыть сделку, хотя, клубы согласовали все условия перехода.

Захаряну 20 лет. За первую команду бело-голубых он начал играть в января 2021 года. В прошлом сезоне РПЛ молодой вингер провел 27 матчей, забил 4 гол и отдал 9 голевых передач.

источник: «Советский спорт»
Деку рассказал, почему «Барселона» не смогла вернуть Неймара
Переговоры длились почти все лето, но бразилец решил перейти в саудовский «Аль-Хиляль».
17.08.2023 11:09
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Хосеп Гвардиола раскритиковал АПЛ после победы в Суперкубке УЕФА
Наставнику «горожан» не понравилось расписание матчей чемпионата Англии.
17.08.2023 10:49
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Нападающий «Локомотива» Изидор согласовал контракт с «Марселем» на пять лет
Француз выступает в составе железнодорожников с января 2022 года.
17.08.2023 10:21
Футбол
автор: Виталий Овсянников
«Краснодар» отказался от покупки полузащитника «Лудогорца» Десподова
На его счету 39 матчей за сборную Болгарии.
17.08.2023 10:13
Футбол
автор: Виталий Овсянников
ФИДЕ запретила сменившим пол шахматистам выступать на женских турнирах
ФИДЕ запретила сменившим пол шахматистам выступать на женских турнирах
Запрет носит временный характер.
17.08.2023 09:49
Футбол
автор: Виталий Овсянников
«Пари Сен-Жермен» договорился о приобретении двух нападающих
Команда усиливает атаку в свете вероятного расставания с Мбаппе.
17.08.2023 09:36
Футбол
автор: Александр Евграфов
В Испании рассказали, что мешает трансферу Захаряна в «Реал Сосьедад»
В Испании рассказали, что мешает трансферу Захаряна в «Реал Сосьедад»
У футболиста возникли разногласия с руководством баскского клуба.
17.08.2023 09:03
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Ливерпуль» хочет приобрести полузащитника «Фиорентины»
Софьян Амрабат может перебраться в АПЛ.
17.08.2023 09:02
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Серхио Рамос может перейти в «Галатасарай»
В настоящее время испанец является свободным агентом.
17.08.2023 08:59
Футбол
автор: Александр Евграфов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.