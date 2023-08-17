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«Краснодар» отказался от покупки полузащитника «Лудогорца» Десподова

На его счету 39 матчей за сборную Болгарии.
17 августа 2023 10:13
автор: Виталий Овсянников

Болгарский футболист Кирил Десподов, выступающий за «Лудогорец» на позиции полузащитника, не перейдет в российский «Краснодар».

Об этом сегодня, 17 августа, сообщает издание «Спорт-Экспресс».

Согласно информации источника, краснодарский клуб больше месяца вёл переговоры с футболистом. Однако «быки» пришли к выводу, что 26-летний болгарин не заинтересован в трансфере и специально затягивает процесс переговоров.

Его текущий контракт с «Лудогорцем» заключен до середины 2024 года. Ранее он выступал за австрийский «Штурм», итальянский «Кальяри» и болгарский ЦСКА (София). Согласно данным Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 4,5 млн евро.

источник: «Спорт-Экспресс»
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