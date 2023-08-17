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Нападающий «Локомотива» Изидор согласовал контракт с «Марселем» на пять лет

Француз выступает в составе железнодорожников с января 2022 года.
17 августа 2023 10:21
автор: Виталий Овсянников

22-летний французский футболист Вильсон Изидор, выступающий за «Локомотив» на позиции форварда, близок к переходу в «Марсель».

Об этом сегодня, 17 августа, сообщает L'Equipe.

Согласно информации источника, Изидор согласовал пятилетний контракт с клубом Лиги 1. Он уже договорился об этом со спортивным директором «Марселя» Хавьером Рибалтой. Однако «провансальцы» так и не договорились с «Локомотивом» о сумме трансфера.

Напомним, французский нападающий выступает в составе железнодорожников с января 2022 года. Его текущий контракт с «Локомотивом» рассчитан до середины 2026 года. Согласно данным Transfermarkt, рыночная стоимость Изидора составляет 6 млн евро.

источник: L'Equipe
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