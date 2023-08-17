Хосеп Гвардиола раскритиковал АПЛ после победы в Суперкубке УЕФА

Испанский специалист Хосеп Гвардиола, возглавляющий «Манчестер Сити», поверг критике руководство АПЛ, составлявшее расписание сезона.

Он высказал своё недовольство на пресс-конференции после победы в матче за Суперкубок УЕФА с «Севильей» (1:1, 5:4 – в серии пенальти).

Гвардиоле не понравилось, что следующий матч в рамках АПЛ «горожанам» придётся провести уже 19 августа.

«Большое спасибо АПЛ за то, что поставили наш матч в субботу, а не в воскресенье или понедельник. Большое спасибо», — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.

Напомним, 19 августа во 2-м туре АПЛ «Манчестер Сити» сыграет против «Ньюкасла».