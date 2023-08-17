Давид Сильва станет наставником Арсена Захаряна

Сегодня, 17 августа, издание Mundo Deportivo сообщает о том, что легенда испанского футбола Давид Сильва станет ментором Арсена Захаряна в случае его перехода «Реал Сосьедад».

Согласно данным источника, 37-летний полузащитник, завершивший карьеру этим летом из-за травмы крестообразной связки колена, будет лечить своё повреждение в расположении испанского коллектива.

Если переход Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад» все-таки состоится, то Давид Сильва будет всячески помогать россиянину адаптироваться в новой команде.

Напомним, Давид Сильва является чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы в составе сборной Испании. С 2010 по 2020 год он выступал за «Манчестер Сити», в составе которого стал четырехкратным победителем АПЛ.