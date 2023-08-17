Игорь Акинфеев заявил, что не любит свою популярность

37-летний российский голкипер Игорь Акинфеев, выступающий за ЦСКА с 2003 года, высказался на тему своей популярности и легендарности.

«Кержаков назвал меня абсолютной легендой? Мне не нравится это слово. Мою легендарность давайте потом обсудим, когда мне будет лет 90», — заявил Акинфеев в интервью «Матч ТВ».

Также он заявил, что не любит свою популярность и узнаваемость.

«Много раз говорил, что не люблю своей популярности, потому что мне не хватает открытости к людям. Потому что я тоже хочу выйти в толпу, прийти в те же «Лужники» погулять, хочу наслаждаться жизнью, пройтись по Тверской, сделать ещё что‑то. При этом я понимаю, что никогда в жизни этого не сделаю, пока я играю, пока узнаваем», — добавил голкипер ЦСКА.