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Сергей Карасёв обслужит матч между «Зенитом» и «Спартаком» в 5-м туре РПЛ 

Игра состоится в воскресенье, 20 августа. 
Сергей Карасёв обслужит матч между «Зенитом» и «Спартаком» в 5-м туре РПЛ 
17 августа 2023 12:15
автор: Глеб Шевяков
автор фото: РИА Новости

Определились судейские назначения на матчи 5-го тура чемпионата России. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

По информации источника, главный матч предстоящих выходных между «Зенитом» и «Спартаком» обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым. Его помощниками станут Максим Гаврилин и Александр Богданов. Место резервного судьи займёт Артём Чистяков. Ответственными за работу VAR станут Виталий Мешков и его помощник Игорь Демешко. В роли инспектора выступит Эдуард Малый.

На встречу «Краснодара» и «Локомотива» назначены следующие судьи: Евгений Кукуляк (главный арбитр), Максим Ковалёв, Сергей Каруненко (ассистенты судьи); Роман Сафьян резервный арбитр; Владимир Москалёв (VAR); Иван Сиденков (AVAR); Сергей Хральцов (инспектор).

Добавим, очный матч «Спартака» и «Зенита» пройдёт в Москве, в воскресенье, 20 августа. «Быки» сыграют дома с железнодорожниками днём ранее.

источник: РФС
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