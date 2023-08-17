Сергей Карасёв обслужит матч между «Зенитом» и «Спартаком» в 5-м туре РПЛ 

Определились судейские назначения на матчи 5-го тура чемпионата России. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

По информации источника, главный матч предстоящих выходных между «Зенитом» и «Спартаком» обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым. Его помощниками станут Максим Гаврилин и Александр Богданов. Место резервного судьи займёт Артём Чистяков. Ответственными за работу VAR станут Виталий Мешков и его помощник Игорь Демешко. В роли инспектора выступит Эдуард Малый.

На встречу «Краснодара» и «Локомотива» назначены следующие судьи: Евгений Кукуляк (главный арбитр), Максим Ковалёв, Сергей Каруненко (ассистенты судьи); Роман Сафьян резервный арбитр; Владимир Москалёв (VAR); Иван Сиденков (AVAR); Сергей Хральцов (инспектор).

Добавим, очный матч «Спартака» и «Зенита» пройдёт в Москве, в воскресенье, 20 августа. «Быки» сыграют дома с железнодорожниками днём ранее.