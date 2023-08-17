Голкипер «Крыльев» Фролов рассказал, как бросил гранату на тренировке команды

Российский футболист Евгений Фролов, выступающий за самарские «Крылья Советов» на позиции голкипера, поделился воспоминаниями о том, как разыгрывал своих одноклубников.

«Помню случай, как однажды на тренировку «Крыльев» я принёс светошумовую гранату. Она была пластиковая, стоит 500 рублей, в обычном магазине можно купить. Выдергиваешь чеку, бросаешь и она взрывается со светом. В целом безобидная игрушка. Но когда люди видят гранату, то они, конечно, испытывают шок. Особенно когда она в руках у вратаря. В общем, как-то я бросил её перед тренировкой. Было весело», — цитирует Фролова Sport24.

С 2011 по 2015 год голкипер выступал за московское «Динамо», в составе которого дошёл до финала Кубка России-2012. В 2020 году Фролов перешёл в самарские «Крылья Советов», где выступает до сих пор. С «крылышками» он также доходил до финала Кубка России в 2021 году.