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Хавбек «Оренбурга» Вера рассказал о разнице между Ярошиком и Личкой

17 августа 2023 12:50

Полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера рассказал, чем по своему стилю отличаются тренеры Иржи Ярошик и Марцел Личка.

Напомним, что в прошлом сезоне команда заняла седьмое место. «Оренбург» возглавлял Личка, который теперь тренирует «Динамо». Ярошик стал наставником «горожан» перед началом нового сезона.

«Думаю, что Иржи нравится встречать команды чуть ниже. С Марцелом у нас был более высокий прессинг. Он играет в более рискованный футбол. Сейчас у нас другие указания и инструкции. Стараемся подстраиваться, играть от обороны и держать контроль игры», - цитирует Лукаса «Чемпионат».

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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