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Адвокат Добровинский оценил возможность Кокорина вернуться в чемпионат Кипра 

В прошлом сезоне россиянин выступал за «Арис».
17 августа 2023 12:42
автор: Глеб Шевяков

Известный адвокат Александр Добровинский поделился мнением по поводу будущего нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина.

«Я был недавно на Кипре, и там Кокорин считается звездой, он там очень популярен. считаю, что он вернется на Кипр. Почему нет? Ему там платят и все хорошо. Его карьера заканчивается, у него есть еще два-три года максимум. Поэтому ему надо играть, зарабатывать деньги», – приводит слова адвоката «РБ Спорт».

Добавим, в сезоне-2022/2023 он играл в составе «Ариса» на правах арены и по его итогам был признан лучшим игроком в чемпионате Кипра. Предсезонную подготовку 32-летний футболист проходил с «Фиорентиной».

источник: «РБ-Спорт»
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