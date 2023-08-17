Адвокат Добровинский оценил возможность Кокорина вернуться в чемпионат Кипра 

Известный адвокат Александр Добровинский поделился мнением по поводу будущего нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина.

«Я был недавно на Кипре, и там Кокорин считается звездой, он там очень популярен. считаю, что он вернется на Кипр. Почему нет? Ему там платят и все хорошо. Его карьера заканчивается, у него есть еще два-три года максимум. Поэтому ему надо играть, зарабатывать деньги», – приводит слова адвоката «РБ Спорт».

Добавим, в сезоне-2022/2023 он играл в составе «Ариса» на правах арены и по его итогам был признан лучшим игроком в чемпионате Кипра. Предсезонную подготовку 32-летний футболист проходил с «Фиорентиной».