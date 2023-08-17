Форвард ЦСКА Чалов заявил, что в игре с «Сочи» Заболотный закрыл рты критикам

Российский нападающий Фёдор Чалов, выступающий за ЦСКА на позиции нападающего, высказался о критике в адрес своего одноклубника Антона Заболотного.

«Критика Заболотного? Антон — суперпрофессионал, который работает изо дня в день. Думаю, в игре с «Сочи» Заба позакрывал рты многим», — заявил Чалов в интервью Sport24.

Напомним, в матче 4-го тура РПЛ сезона-2023/24 против «Сочи» Антон Заболотный стал автором одного из забитых голов. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу ЦСКА. Однако четырьмя днями ранее в матче Кубка России против «Факела» (0:2), Заболотный в одном из эпизодов не сумел попасть в пустые ворота.