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«Спартак» представил третий комплект формы с отсылкой к победам над «Аяксом» (фото)

Красно-белые решили вспомнить сезон-1997/98.
17 августа 2023 13:08
автор: Александр Поволоцкий

«Спартак» представил третий комплект формы на сезон-2023/24.

Она выполнена в красно-черных цветах и посвящена победам над «Аяксом» в плей-офф Кубка УЕФА сезона-1997/98. Тогда красно-белые одержали победы в обоих матчах: 1:0 (дома) и 3:1 (на выезде).

«При создании ролика мы вдохновлялись историями миллионов болельщиков, чья любовь к клубу передавалась из поколения в поколение», – говорится в сообщении пресс-службы «Спартака».

ФК "Спартак"

На данный момент московский клуб занимает 4-е место в таблице РПЛ, набрав 9 очков после четырех туров.

источник: ФК «Спартак»
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