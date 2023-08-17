ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Агент Кайо высказался о возможном продлении контракта игрока с «Краснодаром» 

Бразилец играет за «быков» с 2019 года. 
17 августа 2023 13:03
автор: Глеб Шевяков

Футбольный агент Нето Хеновес, представляющий интересы защитника «Краснодара» Кайо Панталеао, прокомментировал детали продления соглашения его клиента с краснодарской командой.

«Что касается контракта, мы не можем разглашать никаких деталей. Но «Краснодар» рассчитывает на Кайо», — приводит слова Хеновеса «РБ Спорт».

Добавим, Кайо присоединился к «Краснодару» в июле 2019 года. В текущем сезоне в составе чёрно-зелёных 27-летний футболист сыграл пять матчей и отличился одним забитым мячом. Его контракт действует до лета 2024 года.

источник: «РБ-Спорт»
Глава НОК Украины считает, что Россия не поедет на ОИ-2024, применив «жест доброй воли»
Сборные команды не примут участия в Играх.
17.08.2023 14:15
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Сергей Ташуев: это самая обидная отставка в моей карьере
На этой неделе российский специалист был уволен из «Ахмата».
17.08.2023 14:00
Футбол
автор: Виталий Овсянников
ЦСКА нацелился на футболиста юношеской сборной Молдавии
Он уже провел тренировочный сбор с основной командой.
17.08.2023 13:55
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Черышев прокомментировал поражение «Севильи» в Суперкубке УЕФА
Испанский клуб уступил трофей «Манчестер Сити»
17.08.2023 13:47
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Кечинов оценил третий комплект формы московского «Спартака»
Экипировка представлена с отсылкой на победы команды над «Аяксом».
17.08.2023 13:36
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Жоау Феликс в ближайшее время может перейти в «Барселону»
Стороны согласовали аренду португальца. 
17.08.2023 13:25
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Локомотив» и Галактионов оштрафованы по итогам матча с «Крыльями Советов» 
Прошедшая встреча в Москве завершилась вничью.
17.08.2023 13:17
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Кокорин определился с игровым номером в «Фиорентине» на новый сезон
Чемпионат Италии стартует в субботу, 19 августа.
17.08.2023 13:17
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Голкипер «Динамо» Шунин рассказал, какие матчи он считает особенными
Он является рекордсменом бело-голубых по сыгранным матчам в РПЛ.
17.08.2023 13:16
Футбол
автор: Виталий Овсянников
«Спартак» представил третий комплект формы с отсылкой к победам над «Аяксом» (фото)
Красно-белые решили вспомнить сезон-1997/98.
17.08.2023 13:08
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.