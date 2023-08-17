Агент Кайо высказался о возможном продлении контракта игрока с «Краснодаром» 

Футбольный агент Нето Хеновес, представляющий интересы защитника «Краснодара» Кайо Панталеао, прокомментировал детали продления соглашения его клиента с краснодарской командой.

«Что касается контракта, мы не можем разглашать никаких деталей. Но «Краснодар» рассчитывает на Кайо», — приводит слова Хеновеса «РБ Спорт».

Добавим, Кайо присоединился к «Краснодару» в июле 2019 года. В текущем сезоне в составе чёрно-зелёных 27-летний футболист сыграл пять матчей и отличился одним забитым мячом. Его контракт действует до лета 2024 года.